Il tratto romagnolo dell’A14 ha vissuto un lunedì nero a causa di un mix esplosivo di traffico vacanziero, normale flusso lavorativo e pioggia battente. La situazione ha generato code sia in entrata che in uscita ai caselli riminesi, con disagi significativi anche sulle strade di accesso. La percorrenza da Cattolica a Borgo Panigale ha raggiunto tempi record, stimati intorno alle quattro ore intorno a mezzogiorno. Una mattinata decisamente difficile per chi si è trovato in viaggio.