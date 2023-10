OGGI LA GIORNATA MONDIALE DEL PANE SIMBOLO DI FORZA E TRADIZIONE

Rimini, 14 ottobre 2023 – In occasione della Giornata Mondiale del Pane indetta ogni anno il 16 ottobre, le Confartigianato della regione e il progetto AssaporaLa Romagna si uniscono per celebrare il cuore e l’arte antica del pane.

La Regione Emilia-Romagna, per valorizzare la professionalità artigiana e garantire il diritto all’informazione del consumatore, ha disciplinato nel 2017 l’attività di produzione e vendita del pane.

Il ‘pane fresco artigianale’ deve essere venduto entro 24 ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati e contrassegnati dalla dicitura “pane fresco”.

Dunque, il pane cotto parzialmente, poi congelato per proseguire la cottura in un secondo momento, come quello che si trova quasi sempre nei supermercati, non è considerato fresco. Il consumatore sa, quindi, se sta mangiando pane artigianale o meno e, in tale caso, da dove proviene.

Nella Provincia di Rimini sono operativi oltre 100 forni, in totale sono mille gli addetti. Attualmente si producono mediamente 9.000 ql. di pane al mese, circa 110.000 all’anno.

Quest’anno, la campagna di promozione reca il motto “I ROMAGNOLI SI GUADAGNANO LA PAGNOTTA E TENGONO BOTTA!”, che richiama la straordinaria forza d’animo dimostrata dagli imprenditori locali dopo le recenti catastrofi che hanno colpito il territorio romagnolo. Questi imprenditori, come il pane stesso, incarnano la resilienza e la tradizione che caratterizzano la Romagna.

Lunedì, quindi ‘Forninfesta’, coi panificatori aderenti al progetto Assapora La Romagna e iscritti alle Confartigianato della Romagna che accoglieranno i clienti con un sacchetto personalizzato. Un invito a condividere la gioia di questa lieta ricorrenza e scoprire l’arte antica del pane.

Il Pane dei Nostri Artigiani

Cosa rende speciale il pane degli artigiani? È la dedizione, l’amore per il mestiere e la cura con cui ogni impasto viene lavorato. Ogni pagnotta è un’opera d’arte, frutto di anni di esperienza e maestria. È la passione che si infonde nel lievito e l’attenzione ai dettagli che si riflette in ogni fetta.

Una Storia di Nutrimento e Condivisione

Il pane è molto più di un semplice alimento. È una storia di nutrimento, condivisione e unità. Ogni varietà di pane racconta la sua storia, fatta di ingredienti locali e ricette antiche, tramandate di generazione in generazione. Queste storie prendono vita nelle sapienti mani degli artigiani panificatori, custodi dell’arte del pane. Dedizione e passione si riflettono in ogni crosta croccante e nel profumo invitante che emana dai loro forni.

La celebrazione dell’Artigianalità Locale

Il 16 Ottobre si celebra anche l’artigianalità locale e l’importanza dei fornai. I panificatori artigianali lavorano con passione e dedizione per portare sulle tavole il pane fresco di ogni giorno. L’acquisto del pane artigianale è un gesto a sostegno alla cultura dell’artigianato e un modo per scoprire l’essenza della vera alimentazione mediterranea.

Ufficio Stampa: SMART Comunicazione