Maggio a Rimini decolla tra cultura, cinema, fiere e Frecce Tricolori

Maggio inizia con il botto sulla Riviera romagnola. La città di Rimini si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, con eventi per tutti i gusti: spettacoli aerei, festival cinematografici, fiere internazionali e iniziative culturali. In cima alla lista l’attesissimo Rimini Air Show 2025, che nel weekend del 10-11 maggio vedrà le Frecce Tricolori esibirsi sul lungomare con le consuete acrobazie mozzafiato.

Cinema, industria e grandi nomi

Dall’8 all’11 maggio, spazio alla settima arte con “La Settima Arte – Cinema e Industria”, rassegna dedicata ai mestieri del cinema: incontri, masterclass, anteprime e la cerimonia al Teatro Galli con ospiti illustri come Gianni Amelio e Daria D’Antonio. Sempre in ambito cinematografico, debutta anche il REC Film Festival al Teatro Tarkovskij, con giovani registi under 30 e ospiti di rilievo dalle serie TV italiane.

Cultura e letteratura

Alla Biblioteca Gambalunga il “Mese dei Libri” prosegue con presentazioni e dialoghi con autori, mentre alla Cineteca, l’8 e il 9 maggio, si svolgerà il convegno su Fellini e la scrittura, con studiosi e scrittori. L’11 maggio tocca allo Strega Tour, che porta a Rimini gli autori finalisti del Premio Strega 2025.

Fiere professionali

Dal 6 all’8 maggio, la Fiera di Rimini ospita Macfrut (ortofrutta e alimentazione sana) e FierAvicola, polo internazionale per la filiera avicola. Due appuntamenti B2B cruciali per il settore agroalimentare europeo.

Famiglie e sport

Prosegue anche il Mese delle Famiglie, con laboratori e incontri per genitori e bambini. Domenica 11 maggio spazio a Bicincittà, la pedalata tra le bellezze di Rimini, e al TBI Beach TchoukBall Festival sulla spiaggia di Viserba.

Eventi in pillole:

Tutti gli appuntamenti e le informazioni aggiornate su: www.riminiturismo.it