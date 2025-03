Maggiore Sicurezza a Montescudo – Monte Colombo: investimenti in videosorveglianza e lotta all’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Montescudo – Monte Colombo, guidata dal sindaco Casadei, ha ottenuto risultati significativi grazie agli investimenti nella rete di videosorveglianza. Il sistema, attivo da due anni, monitora i varchi di accesso al territorio e diverse aree sensibili, permettendo alle forze dell’ordine di registrare 219 violazioni attraverso il “targa system”. Questa tecnologia consente di identificare veicoli senza revisione, senza assicurazione o rubati, offrendo supporto per attività investigative e deterrenti.

Nei prossimi mesi, il Comune prevede di ampliare il sistema con l’acquisto di nuove telecamere, posizionate in punti strategici come parchi pubblici e scuole. L’investimento totale per il potenziamento della videosorveglianza raggiungerà i 50mila euro, di cui 30mila provenienti dalla riduzione dell’indennità del sindaco. Così, gli investimenti complessivi in questo settore supereranno i 300mila euro.

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato un’iniziativa per contrastare l’abbandono dei rifiuti, implementando un sistema di fototrappole. Questi dispositivi, dotati di sensori di movimento, hanno già registrato tre violazioni nelle ultime settimane, supportando le Guardie Ecologiche Volontarie nel monitoraggio ambientale. Inoltre, è in atto lo spostamento di numerosi cassonetti da strade ad alta viabilità per ridurre il fenomeno dell’abbandono incontrollato. Il Comune sta anche incentivando il conferimento di rifiuti ingombranti nei centri di raccolta ubicati in via Piane a Coriano e via Casarola a San Clemente.

Infine, si prevede la costruzione di un nuovo centro ambiente, in collaborazione con il gestore del servizio Hera, nell’area esterna del magazzino comunale a Osteria Nuova.