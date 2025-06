Magia e tradizione in scena a San Giovanni in Marignano: torna dal 19 giugno “La Notte delle Streghe”

Dal 19 al 23 giugno, San Giovanni in Marignano si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più suggestive dell’estate: La Notte delle Streghe. Cinque serate ricche di eventi, spettacoli, mercatini e riti antichi per celebrare l’arrivo della stagione estiva all’insegna della magia e delle tradizioni locali.

Tra atmosfere incantate e antiche leggende, il centro storico si animerà con performance teatrali, musica dal vivo e laboratori, mentre le bancarelle proporranno artigianato e prodotti tipici per un viaggio tra passato e presente.

La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per famiglie e appassionati, offre l’occasione perfetta per immergersi in un mondo di mistero e folklore, tra storie di streghe, magie e tradizioni popolari tramandate nei secoli.