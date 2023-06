Maldini come Draghi

Se Maldini fosse davvero in bilico come dicono un bel po’ di giornalisti sportivi dalla Gazzetta a Sky, dopo la sconfitta con l’Inter, smetterò di tifare Milan e di guardare il calcio.

Comunque, il Milan deve tenersi stretto Maldini, fare il contrario di quello che l’Italia ha fatto con Draghi.

Perché Maldini è Draghi nel calcio.

Per stile, per competenza, per serietà, per il rispetto di cui gode in tutto il mondo.

Il Milan senza Maldini sarebbe prova di stupidità.

Sarebbe intifabile. Almeno per me.