Maltempo: domani chiuse di nuovo le scuole a Bologna

A causa dell’allerta meteo e considerata l’alluvione dei giorni scorsi che ha indebolimento la tenuta dei suoli, il Comune di Bologna ha deciso nuovamente e in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole per domani venerdì 25 ottobre.

L’Amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l’utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali.

Per domani, inoltre, si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà inoltre vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità.

Ansa