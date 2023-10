Maltempo in Italia, è allerta meteo: ecco dove

Emilia Romagna

Un ponte sul fiume Taro, a Ozzanello, nel Parmense è crollato parzialmente a causa della piena del fiume. Sul posto si sono recati tecnici della Provincia di Parma per effettuare le verifiche del caso. A causa dell’allerta di queste ore, inoltre, sono state chiuse le scuole in 19 comuni della provincia di Parma. L’area più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza dove diverse frazioni sarebbero rimaste isolate.

Tracimato un torrente in strada nel modenese sulla provinciale 486 tra Piandelgotti e Sant’Anna Pelago. La Provincia ha riferito che il maltempo ha investito l’area tra ieri e oggi, in particolare nella zona dell’Appennino con un’allerta rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale, che resterà attiva per tutta la giornata di oggi.

Liguria

Piogge incessanti in Liguria. “Le precipitazioni sono state forti ma per periodi abbastanza brevi, con un forte temporale ha interessato la città di Genova nelle prime ore della mattinata”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone . “Le precipitazioni sono state forti, ma per periodi abbastanza brevi, con un forte temporale ha interessato la città di Genova nelle prime ore della mattinata. Al momento è confermata l’allerta arancione per il proseguo della giornata anche nel levante ligure. E’ ancora attesa una giornata fortemente perturbata e piovosa con possibili temporali forti e colpi di vento e quindi dobbiamo prestare massima prudenza senza abbassare la guardia”. “Per quanto riguarda i corsi d’acqua non si registrano particolari criticità – aggiunge l’assessore Giampedrone -. La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva e continueremo costantemente a monitorare l’evolversi della situazione per aggiornarvi in tempo reale”.

Lombardia

Prosegue fino alla mattina di domani, martedì 31 ottobre, l’allerta gialla (rischio ordinario) diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per rischio idrogeologico sul territorio di Milano. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile – fa sapere il Comune di Milano – sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.

Toscana

Temporali su tutta la Toscana “in particolare sui rilievi della provincia di Massa-Carrara e sull’Appennino”. Così, su Facebook, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, fa il punto sul maltempo che sta attraversando la regione, dove è stata diramata l’allerta di colore arancio. “Sotto osservazione i livelli dei fiumi: il Magra ha superato il primo livello di guardia, Serchio sotto al primo livello, in discesa i livelli nelle sezioni afferenti al bacino all’Ombrone Pistoiese. Nelle prossime ore i livelli dei fiumi delle zone settentrionali sono previsti in aumento, sia quelli del reticolo secondario sia principale”. Forti venti e pioggia intensa stanno interessando il centro Levante della Liguria. Nelle ultime ore si è assistito alla formazione di rovesci e temporali sparsi che hanno interessato soprattutto le località appenniniche di Levante in Liguria. Secondo Arpal le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte e attualmente continua la fase instabile a Levante mentre altre celle temporalesche sono in formazione a largo del Finalese in direzione nord est.

Alle piogge delle ultime ore sono corrisposti innalzamenti di livello idrometrico ovunque lievi. Solamente sull’asta toscana del Fiume Magra si sta verificando un significativo innalzamento del livello tuttora in crescita, associato ad un deflusso destinato a transitare nel corso delle prossime ore sull’asta terminale ligure ampiamente contenuto in alveo. Permane la possibilità di locali criticità, allagamenti, rigurgito di reti fognarie in ambito urbano, associate agli scrosci più intensi.

La perturbazione proseguirà anche nella giornata di domani, martedì 31 ottobre, ma il codice di criticità cambierà e tornerà al ‘giallo’. Per temporali e rischio idrogeologico ed idraulico l’allerta terminerà alle ore 8 di domani, mentre per vento forte e mareggiate proseguirà fino alle ore 20. La perturbazione in transito porterà precipitazioni diffuse e venti forti di Scirocco in rotazione a Libeccio. Tra il pomeriggio di oggi, lunedì, e la prima parte della mattinata di domani, martedì, a partire dalle province nord occidentali si verificheranno precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Le intensità maggiori sono previste a ridosso dei rilievi e sulla Toscana centrale, m a temporali localmente forti sono possibili in tutta la regione. Nel corso della mattinata i fenomeni andranno ad attenuarsi.

Fino al tardo pomeriggio di oggi, lunedì, venti di Scirocco/Ostro soffieranno con raffiche fino a 70-90km/h sulla costa, sull’Arcipelago e sulle aree sottovento all’Appennino, con punte fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici. Nelle restanti aree possibili raffiche fino a circa 50-60 km/h. Rotazione dei venti a Libeccio in serata.

Domani, martedì, venti di Libeccio/Ponente soffieranno sulle zone centro-settentrionali della regione con raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa centro-settentrionale, sulle aree sottovento ai rilievi appenninici e sui crinali. Fino a 50-60 km/h sul resto della regione.

Il mare oggi sarà agitato a largo e a sud dell’Elba. Dal primo mattino di domani e fino al tardo pomeriggio, mare agitato a nord di Capraia (molto agitato a largo), con tendenza ad attenuazione del moto ondoso in serata.

Campania

La Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 20 di domani, martedì 31 ottobre, su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, venti localmente forti con raffiche da sud-est. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione. Potranno essere accompagnati da fulmini e grandine. Attenzione al rischio idrogeologico. Possibili allagamenti, caduta massi e frane. In considerazione della presenza di venti localmente forti con raffiche si raccomanda di avere anche la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture, anche mobili e temporanee, e del verde pubblico.