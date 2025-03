Maltempo in Romagna: Fiume Uso in piena tra Sogliano e Borghi, viabilità interrotta

A causa delle abbondanti piogge che hanno interessato la zona, il fiume Uso ha esondato tra Sogliano e Borghi, causando allagamenti lungo la Sp 13, in particolare nel tratto di Masrola. La polizia locale ha disposto la chiusura della strada, e al momento la viabilità alternativa è garantita solo attraversando il centro abitato di Masrola. La situazione rimane critica, con la chiusura della strada che dovrebbe prolungarsi almeno fino alla mattinata di domani. L’esondazione è avvenuta in un punto particolarmente stretto del letto del fiume, dove l’acqua ha rapidamente invaso la strada, mettendo a dura prova la viabilità e creando disagi per gli automobilisti.