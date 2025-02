Malviventi in fuga abbandonano vettura in A14 con refurtiva proveniente da Cattolica

Mercoledì 12 febbraio, la Polizia Stradale ha fermato una station wagon sull’autostrada A-14 nei pressi di Bologna, scoprendo al suo interno attrezzi da scasso e una notevole quantità di refurtiva. Gli agenti hanno rinvenuto oggetti rubati da abitazioni nelle vicinanze di Cattolica e Pesaro, tra cui gioielli, orologi, medaglie e borse di valore.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, i malfattori sono riusciti a dileguarsi. Abbandonando il veicolo, hanno preso la fuga a piedi attraverso la tangenziale, muovendosi nella zona tra la Fiera di Bologna e via Stalingrado. Gli attrezzi confiscati comprendono piedi di porco, cacciaviti e flessibili, utilizzati presumibilmente per i furti. Le indagini continuano per rintracciare i fuggitivi e recuperare la refurtiva.