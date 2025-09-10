Marche, mercoledì di piogge e temporali: scatta l’allerta gialla

Un risveglio sotto l’acqua e un cielo carico di nuvole minacciose. Oggi, mercoledì 10 settembre 2025, l’intera regione Marche è interessata da un’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile regionale, che richiama l’attenzione dei cittadini su possibili criticità idrauliche e idrogeologiche.

Le previsioni avevano anticipato un peggioramento diffuso, e così è stato. Fin dalle prime ore del mattino sono attese precipitazioni abbondanti, con rovesci e temporali più intensi soprattutto nelle zone interne. Le piogge nel corso della giornata tenderanno gradualmente ad attenuarsi, ma non mancheranno accumuli rilevanti entro sera, risultato di fenomeni persistenti.

Oltre al rischio allagamenti e disagi, l’instabilità atmosferica porta con sé un cambio di scenario anche sotto il profilo termico: le temperature massime segnano oggi un calo sensibile, restituendo un clima più autunnale dopo settimane ancora estive.

L’avviso resterà valido per tutta la giornata odierna, mentre già domani, giovedì 11 settembre, si attende un progressivo miglioramento. Intanto, l’invito delle istituzioni è alla prudenza: evitare spostamenti non necessari durante i temporali e prestare particolare attenzione alle aree più esposte, soprattutto vicino a corsi d’acqua e sottopassi.