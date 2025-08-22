Marche, provincia Pesaro e Urbino: allerta gialla per temporali, rischio elevato su costa e colline… Miglioramento previsto per domenica

La Protezione Civile regionale marchigiana ha diramato un’allerta gialla per criticità idrogeologica da temporali, valida fino a sabato 23 agosto. L’avviso riguarda in particolare la costa centro-settentrionale, da Pesaro ad Ancona, e le aree collinari del maceratese, dove sono attesi fenomeni localmente intensi.

Il sistema di emergenza resterà in fase di attenzione, pronto a intervenire in caso di criticità. Dal pomeriggio di oggi sono previsti rovesci sparsi, con possibili temporali più forti in serata. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi durante la notte, ma sabato l’instabilità proseguirà: residui fenomeni al mattino, seguiti da temporali forti sull’entroterra appenninico e collinare nel pomeriggio. Sulla costa, invece, sono attesi rovesci isolati.

Il miglioramento arriverà solo dalla tarda serata di sabato, mentre la tendenza per le successive 48 ore indica una graduale attenuazione dei fenomeni. Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua minori e nelle zone già colpite da piogge, e invitano a consultare gli aggiornamenti meteo in tempo reale.