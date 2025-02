Mare a misura di tutti grazie alla sedia speciale messa a disposizione dal Circolo Nautico di Cattolica

Sarà a disposizione per tutta l’estate la sedia da mare per persone con disabilità o a ridotta capacità motoria, messa a disposizione dal Circolo Nautico di Cattolica. Un’apparecchiatura moderna, pensata appositamente per facilitare l’entrata in acqua di persone con disabilità o anziani, permettendo anche a loro di vivere l’esperienza del bagno al mare senza limitazioni di alcun tipo. L’apparecchiatura – frutto di una collaborazione tra il Circolo Nautico di Cattolica, ADA onlus e Be Kind, inaugurata ufficialmente nel 2023 – rappresenta un servizio gratuito a disposizione non solo dei soci del Circolo, ma di tutti coloro che ne faranno richiesta nella fascia oraria 8.30-12 e 15-18 (per informazioni e prenotazioni 0541 953810). La sedia potrà essere prenotata senza alcun costo per un’ora lungo tutto il litorale della Regina.

Comunicato stampa