Marijuana coltivata in mansarda, l’arresto della Polizia Locale di Rimini

La Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo (classe 1977), sorpreso a coltivare marijuana nella mansarda della propria abitazione, nella zona nord di Rimini. Nell’intervento sono stati sequestrati oltre 660 grammi di sostanza stupefacente e l’intero materiale utilizzato per la coltivazione e l’essiccazione. L’uomo, che adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, era già noto agli agenti per un arresto risalente all’estate scorsa, sempre per lo stesso reato e nella medesima abitazione.

L’operazione si è avviata a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti, che lamentavano sospetti movimenti e odori provenienti da un’abitazione situata nella zona nord del territorio comunale. Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria, attraverso alcuni servizi di osservazione, hanno individuato con certezza l’abitazione e il soggetto coinvolto, già noto per un analogo arresto effettuato nel luglio 2024. Nella mattinata di ieri gli agenti hanno atteso il rientro dell’uomo per identificarlo e procedere con una perquisizione domiciliare.

All’interno della mansarda, suddivisa in due camere adibite rispettivamente all’essiccazione e alla coltivazione, sono state trovate diverse piante di marijuana, alcune già essiccate e altre ancora in fase di crescita. In cucina, ulteriori dosi già pronte per l’uso. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ammonta a oltre 660 grammi. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche lampade riscaldanti, ventilatori, pannelli rifrangenti e altro materiale necessario per la coltivazione domestica.

Il 48enne è stato tratto in arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti (ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 309/1990) ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Rimini nel processo per direttissima. L’uomo era già stato arrestato nel luglio 2024 per lo stesso reato, quando nella sua abitazione furono trovate, sempre dagli agenti della Polizia Locale di Rimini, nove piante di marijuana per un peso complessivo di oltre un chilo, oltre al materiale per la coltivazione e il confezionamento.