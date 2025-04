Marina Centro: Beat Fest porta musica, cibo e divertimento nel cuore di Rimini

Questo fine settimana, il centro di Marina di Rimini sarà invaso da una festa unica che mescola musica dal vivo, showcooking e mercatini: il Beat Fest è pronto a fare il suo debutto. L’evento, organizzato dal Comitato Assovespucci, si terrà sabato 5 e domenica 6 aprile, tra viale Beccadelli e piazzale Kennedy, trasformando la zona in un punto di incontro per locali e turisti.

L’evento avrà un programma ricco e variegato, a partire dalla musica, che sarà la vera protagonista. Sabato sera, dalle 19 alle 24, il giardino dell’Embassy ospiterà una serie di DJ set, con artisti come Capoz, Munabinze e Jacuzzi che si alterneranno alla consolle per un mix di suoni coinvolgenti. Non mancheranno eventi in altre location, come il “Frizzante” davanti alla Gineria Illegale, che ospiterà il DJ Cris 4neeno domenica a pranzo.

Domenica, la musica si sposterà anche sui palchi all’aperto, con un’esibizione speciale dei Monkey Fighters, la tribute band dei Foo Fighters, al Caffè Pascucci dalle 20. Alle 22.30, un mix di sonorità pop-rock ed electro animerà la zona. Alla stessa ora, in zona Hotel Villa Rosa Riviera, si terrà una reunion degli storici DJ del Paradiso, per far rivivere la magia degli anni d’oro della musica riminese.

Accanto alla musica, il Beat Fest offrirà anche una panoramica gastronomica imperdibile. Domenica 6 aprile, Frida Vasini, la celebre Azdora di Bellaria-Igea Marina, terrà uno showcooking presso l’osteria E…Pataca, dove replicherà la sua famosa ricetta degli strozzapreti, che ha conquistato anche la televisione nazionale.

A completare l’offerta ci saranno stand gastronomici, artisti di strada e mercatini dell’artigianato. L’area dell’evento sarà pedonalizzata per garantire una migliore esperienza ai visitatori. L’iniziativa non solo celebra l’inizio della stagione estiva ma sottolinea anche la vitalità delle attività locali, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un’occasione da non perdere per chi vuole vivere Marina Centro in modo diverso, tra musica, buon cibo e tanta energia.