Marina Centro, enorme pino crolla sulla carreggiata: “miracolata” una giovane in scooter

Una giornata qualunque a Marina Centro si è trasformata in un istante in qualcosa di drammatico. Un enorme pino, improvvisamente, si è schiantato al suolo invadendo la strada e travolgendo tutto ciò che ha trovato sul suo cammino. Una giovane ragazza in sella al suo scooter ha visto materializzarsi davanti a sé una tragedia: il tronco l’ha colpita in pieno, ma per un soffio, non ha riportato ferite gravi.

La scena si è consumata sotto gli occhi increduli di una pattuglia della Polizia, impegnata in un normale controllo stradale. Gli agenti, testimoni diretti del crollo, sono intervenuti senza esitazione. Tra i rami, i cavi tranciati del filobus e la confusione, hanno individuato la giovane e, accertatisi che i fili non fossero sotto tensione, l’hanno liberata.

“È stato un miracolo”, ha commentato uno dei presenti. Non una semplice caduta d’albero, ma una vicenda che poteva finire in tragedia e che invece si chiude con tanta paura, qualche escoriazione e un enorme sospiro di sollievo.

Il traffico, deviato per ore, ha lasciato spazio a una sola domanda: quanto siamo pronti, davvero, a gestire il verde urbano che invecchia e si indebolisce?

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono durate a lungo. Rimangono l’adrenalina, lo stupore e la consapevolezza che la fortuna, oggi, ha soffiato nella direzione giusta.