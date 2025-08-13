Marina di Massa, inseguimento nella notte: motociclista scappa all’aalt dei Carabinieri e perde la vita in un incidente

Un inseguimento nella notte tra Forte dei Marmi e Marina di Massa si è concluso tragicamente con la morte di un motociclista di 48 anni. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato a un posto di controllo lungo il pontile di Forte dei Marmi e avrebbe proseguito a tutta velocità sul lungomare in direzione nord.

I militari impegnati nei servizi estivi di sicurezza avrebbero iniziato a seguirlo mantenendo una certa distanza, ma all’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen, a Marina di Massa, il centauro avrebbe perso il controllo della moto. Invece di affrontare la rotatoria, è finito contro alcuni pali, riportando gravi lesioni e andando subito in arresto cardiaco.

La pattuglia intervenuta ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del 118 e della Croce Rossa giunti con automedica e ambulanza. Nonostante i ripetuti tentativi, l’uomo non si è mai ripreso e, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa, è stato dichiarato morto.

Sulla dinamica esatta dell’accaduto stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale, che proseguono gli accertamenti.