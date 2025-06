Marina di Ravenna, caos e fuga durante intervento di polizia: evade dalla volante mentre gli agenti soccorrono una ragazzina aggredita

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, Marina di Ravenna è stata teatro di due episodi di violenza e tensione che hanno visto protagonisti giovani e forze dell’ordine, coinvolte in un intervento concitato nei pressi di una nota discoteca della zona.

Un ragazzo, sospettato di aver commesso furti su auto in sosta, si trovava all’interno di una Volante della Polizia in attesa di identificazione quando, approfittando di un momento di distrazione degli agenti, ha infranto il finestrino del veicolo e si è dato alla fuga. Il fatto è stato ripreso in un video poi diffuso su Instagram dal profilo “Welcome to Favelas”, documentando la fuga rocambolesca del giovane.

L’attenzione degli agenti era stata richiamata da una situazione di emergenza poco distante: un 27enne di origine egiziana stava infatti aggredendo due ragazzi con l’intento di rapinarli. Tra le vittime vi era una minorenne di soli 15 anni, colpita con una catena e lasciata a terra con ferite tali da richiedere un periodo di guarigione stimato in circa 20 giorni. L’intervento tempestivo della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, prestando soccorso alla giovane e riportando ordine tra la folla.

Dal punto di vista giudiziario, però, la Procura ha reso noto che non è stato possibile procedere all’arresto del 27enne, poiché il reato di rapina aggravata e lesioni personali non è stato rilevato in flagranza al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini restano aperte e concentrate sia sul tentativo di fuga del giovane evaso dalla Volante, sia sulla ricostruzione dettagliata delle responsabilità relative ai due episodi distinti ma ravvicinati, verificatisi nella stessa area di Marina di Ravenna in poche ore.