Marina di Ravenna, pestaggio alla fermata del navetto: giovane in ospedale dopo aggressione di gruppo

Una serata di fine agosto a Marina di Ravenna si è trasformata in un episodio di violenza che ha lasciato un giovane ricoverato in ospedale con la tibia fratturata. Ieri, martedì 19 agosto, poco dopo le 22, alla fermata del navetto che collega gli stabilimenti balneari al parcheggio scambiatore, un gruppo di giovani si è scagliato contro un ragazzo poco più che ventenne, colpendolo con calci e pugni davanti a numerosi testimoni atterriti.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata da uno sguardo o una parola di troppo tra la vittima, non residente a Ravenna, e gli aggressori. La brutalità dell’attacco ha richiesto l’intervento immediato delle Volanti della polizia di Stato, che sono riuscite rapidamente a individuare i presunti responsabili, tutti maggiorenni. Nonostante la gravità del gesto, gli aggressori non si erano allontanati dal luogo, forse confidando di evitare conseguenze.

La vittima, ancora sotto shock, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Croci, dove riceve cure e assistenza per le ferite riportate. Al momento, non risulta aver formalizzato la denuncia, ma le autorità hanno confermato che l’atto sarà perseguito d’ufficio se la prognosi dovesse superare i 40 giorni.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nelle aree di movida a Marina di Ravenna e sulle misure necessarie per prevenire aggressioni simili. La comunità locale e le forze dell’ordine sottolineano l’urgenza di interventi concreti, sia in termini di sorveglianza sia di educazione alla convivenza, per evitare che momenti di divertimento si trasformino in scene di violenza gratuita.