Marlù azienda «amica» dei clienti anche per il 2024-2025

Corriere della Sera e Statista confermano la qualità dei servizi Marlù nella categoria Accessori e bigiotteria nella ricerca Italy’s Best Customer Service 2024-2025.

La ricerca Italy’s Best Customer Service 2024-2025, realizzata da l’Economia del Corriere della Sera e Statista, società internazionale di ricerca e analisi, conferma per il secondo anno consecutivo la qualità del servizio clienti di Marlù, confermandone l’eccellenza nel campo dell’assistenza clienti, nella categoria Accessori e bigiotteria.

Marlù è orgogliosa di annunciare l’importante risultato ottenuto nella classifica Italy’s Best Customer Service 2024-2025 e di confermarsi per il secondo anno come azienda “amica” dei clienti.

“Un riconoscimento, ma soprattutto una ri-conferma, – ci tiene a sottolineare Marta Fabbri, Responsabile Corporate Governance Marlù – che va a qualificare il grande lavoro fatto da tutti i nostri collaboratori e rivenditori;

E’ una gioia immensa sapere che oltre 15 mila italiani hanno raccomandato il nostro servizio giudicando la disponibilità del servizio, l’orientamento al cliente, la competenza professionale, la qualità della comunicazione e la varietà delle soluzioni offerte.

Questo risultato è un segno tangibile dell’impegno, dell’entusiasmo, dell’energia e dei valori d’eccellenza che tutti i giorni i nostri collaboratori proferiscono nel proprio lavoro, e per questo siamo davvero grati ed orgogliosi.

Oltre i numerosi servizi che come Marlù offriamo ai clienti in store infatti, dalla competenza delle nostre commesse al servizio “Whatsappaci, vantiamo anche un supporto attento sul sito e-commerce e sui social media, con community manager e customer care dedicati esclusivamente a rispondere alle domande, risolvere dubbi e a soddisfare le varie esigenze dei clienti in tempo reale.

Il traguardo di questo 2024 è occasione e incentivo per continuare a perfezionarsi, potenziando i nostri servizi al fine di garantire sempre un’ottima esperienza ai nostri clienti.”

Ufficio Stampa Marlù