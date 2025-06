Martedì 1° luglio apre il CAU – Centro di Assistenza e Urgenza a Morciano di Romagna

Un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale, nonché dell’ottimizzazione dei servizi sanitari per la comunità avviata dall’Ausl Romagna con il territorio.

Martedì 1° luglio apre infatti il CAU di Morciano di Romagna, situato all’interno della Casa della Comunità Valconca (via Arno 40), che si avvarrà di una equipe medico-infermieristica dedicata e di strumenti di approfondimento diagnostico laboratoristici e strumentali, offrendo un accesso diretto 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.

Una struttura progettata allo scopo di estendere la rete sanitaria (sarà il sesto attivato nel territorio della provincia di Rimini) rispondendo in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti, episodici a bassa complessità.

Dappozzo: “Garantisce risposte ai bisogni di salute urgenti, episodici e a bassa complessità sanitaria”

“Prosegue in questo modo il potenziamento dell’assistenza territoriale – spiega Antonella Dappozzo, Direttrice dell’Unità Operativa Cure Primarie Rimini-Riccione – il cui obiettivo strategico risulta essere il rafforzamento del sistema delle Cure primarie per garantire servizi di prossimità, arricchire le risposte a livello territoriale, trattare in setting più adeguati i bisogni di salute che determinano i così detti ‘accessi impropri ai servizi di emergenza’, rendendo maggiormente appropriato l’accesso ai Pronto Soccorso. I CAU garantiscono risposte ai bisogni di salute urgenti, episodici e a bassa complessità sanitaria, in stretta connessione con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie in un’ottica di continuità e integrazione delle cure”.

Ausl Romagna