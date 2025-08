Martedi 5 agosto appuntamento a Marte-dì Jazz a Montefiore, convivio di musica e atmosfera con JaZzFeeling.

Protagonista Linda Gambino Trio e il concerto “The Beauty in Jazz”, in Piazza della Libertà a Montefiore Conca, alle ore 21, come da programma della terza edizione del progetto ideato e curato da Diego Olivieri, fortemente voluto dall’Amministrazione e dalla comunità montefiorese.

La voce di Linda Gambino, accompagnata al pianoforte da Roberto Bachi e alla batteria da Gianni Gabellini, darà vita ad un concerto carico di emozioni, capace di esplorare i grandi songwriters americani in momenti di rara bellezza e intimità musicale.

Accesso gratuito. Si potrà ascoltare con gusto, dalle sedute predisposte fronte palco, nonché assaporando o sorseggiando nelle attività ristorative di Piazza della Libertà – la Bottega del Cavaliere Ormanno e la Locanda il Grillo – in una suggestiva atmosfera.

Inizio serata ore 20:30,

Inizio concerto alle 21.

La serata è preceduta alle 19:30 da una breve passeggiata panoculturale spontanea ad anello, “per tutti”, della durata di un’ora circa, con la partecipazione dei volontari manutentori dei sentieri CAI di Montefiore, per ammirare la Rocca Malatestiana in primo piano e la riviera adriatica sullo sfondo: un’incantevole e indimenticabile visione d’insieme, alla scoperta di aneddoti e particolarità del luogo, condividendo identità aggreganti e bellezza.