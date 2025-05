Martorano, proposta di rigenerazione urbana per l’ex Apofruit: verde, commercio e dotazioni pubbliche su 16.000 mq

Presentata al Comune di Cesena una proposta di accordo operativo per riqualificare l’area dismessa ex Apofruit a Martorano, tra via Ravennate e Cerchia di San Giorgio. Il comparto, oggi completamente demolito e bonificato, sarà trasformato con un intervento prevalentemente commerciale, che prevede due unità (alimentare e ristorazione), un nuovo edificio da 4.000 mq e oltre 8.000 mq destinati a dotazioni pubbliche come parcheggi e un parco attrezzato.

Il progetto introduce soluzioni ecologiche – come verde pensile, parcheggi permeabili e raccolta delle acque – ed è coerente con gli obiettivi del Piano urbanistico generale, puntando a ridurre il consumo di suolo e migliorare la qualità urbana. Verrà anche versato un contributo da 250.000 euro per l’edilizia residenziale sociale. Previsti inoltre attraversamenti pedonali sicuri, colonnine per bici e auto elettriche. Dopo la validazione tecnica e politica, il progetto sarà aperto alle osservazioni pubbliche.