Rimini, Maurizio Morolli eletto Governatore del Distretto Lions 108A per la stagione 2027-2028

Il Lions Club Rimini Host è orgoglioso di annunciare che il proprio socio, Maurizio Morolli, MJF, è stato eletto Governatore del Distretto Lions International 108A (comprendente Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) per l’anno lionistico 2027-2028.

L’elezione si è svolta domenica durante l’Assemblea distrettuale, dove Morolli ha inizialmente ottenuto il maggior numero di preferenze tra i quattro candidati in corsa per la carica di 2° Vice Governatore. Non avendo però raggiunto il quorum previsto, si è proceduto al ballottaggio con il secondo classificato, Guido Rosi Bernardini del Club Lions di Lugo.

L’Assemblea ha infine espresso la sua preferenza per Maurizio Morolli, decretandone la nomina. Una vittoria significativa, conquistata al termine di una competizione serrata e incerta fino all’ultimo voto.

Questa elezione segna un momento storico per il Lions Club Rimini Host: la città di Rimini non esprimeva un Governatore distrettuale da oltre mezzo secolo. Il club saluta con entusiasmo il risultato, riconoscendo in Morolli un leader capace, preparato e profondamente impegnato nei valori del lionismo.