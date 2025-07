Maxi incidente sulla A-14 a Cesena: traffico in tilt tra Forlì e Cesena Nord

Nel primo pomeriggio di giovedì, un grave incidente ha interessato il tratto cesenate dell’autostrada A-14, coinvolgendo cinque automobili e una motocicletta. L’incidente, avvenuto intorno alle 17:45 al chilometro 99,3, ha causato la chiusura temporanea di quella porzione di carreggiata, provocando lunghe code tra Forlì e Cesena Nord in direzione Rimini.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate dal personale di Autostrade per l’Italia, con l’intervento di mezzi di soccorso e della Polizia Stradale. La carreggiata in direzione Rimini è stata riaperta poco prima delle 18, ma le code si sono protratte per diverse ore, con traffico congestionato lungo il tratto interessato.

Autostrade ha consigliato agli automobilisti di percorrere percorsi alternativi o di pianificare gli spostamenti tenendo presente il traffico intenso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.