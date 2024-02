Maxi operazione anti-droga, coinvolti anche i carabinieri di Ravenna, Rimini e Pesaro-Urbino

Un’ampia operazione anti-droga è stata condotta dai carabinieri di Firenze, in collaborazione con la polizia albanese, spagnola, olandese e tedesca, nonché con i carabinieri di diverse zone d’Italia tra cui Ravenna, Rimini e Pesaro-Urbino. Sono stati emessi in tutto provvedimenti di custodia cautelare in carcere per 70 indagati, 8 arresti domiciliari a carico di 8 indagati e 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Il valore della merce sequestrata, ritenuta proveniente da attività illecite, supera i 5 milioni di euro.

Durante le attività investigative, sono stati sequestrati circa 15 kg di cocaina, 120 kg di hashish e 487 kg di marijuana, oltre a 217 piante di cannabis, quasi 2 litri di olio di hashish, 95.000 € in contanti, due pistole, un fucile, 7 automezzi e un immobile. Proseguendo le indagini sulla sponda albanese, la Polizia di Stato albanese, sotto la supervisione della Procura per la criminalità organizzata SPAK, ha sequestrato complessivamente 14,3 kg di cocaina, 34 kg di eroina, 30 kg di hashish, 68 kg di marijuana, 3.600 € in contanti e 6 automezzi pesanti.