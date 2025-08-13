    • Medio Oriente, Israele approva il piano operativo di offensiva su Gaza. Intanto, altri 24 morti tra cui cinque bambini

    Le Israel Defence Forces (Idf) hanno formalmente approvato il quadro generale della loro offensiva nella Striscia di Gaza. A darne notizia è lo stesso esercito israeliano attraverso il suo canale Telegram, precisando che il piano operativo riflette le direttive del livello politico e prevede il rafforzamento della prontezza delle truppe e il reclutamento dei riservisti.

    Il capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha sottolineato l’importanza di garantire il tempo necessario alle unità per riorganizzarsi e recuperare tra le missioni, assicurando al contempo preparazione e coordinamento per le prossime fasi delle operazioni. Le attività militari delle ultime ore hanno incluso azioni nell’area di Zeitoun, a Gaza City, iniziate ieri.

    Secondo fonti mediche palestinesi e della Mezzaluna Rossa citate dall’emittente Al Jazeera, dall’alba di oggi almeno 24 palestinesi hanno perso la vita durante gli attacchi israeliani, tra cui cinque bambini e cinque richiedenti aiuti umanitari. Tra le vittime, dodici persone sarebbero rimaste uccise in un bombardamento su una casa nel quartiere di Zeitoun.

    La situazione resta drammatica sul territorio: colonne di fumo e esplosioni sono state documentate in prossimità della parrocchia di Gaza, dove vivono circa cinquecento persone. Padre Gabriel Romanelli, parroco della zona, ha postato sui social foto e video che mostrano la devastazione, accompagnate dal messaggio rassicurante: “Stiamo bene”, pur nella gravità degli eventi circostanti.

    Le autorità internazionali continuano a monitorare la situazione, mentre sul terreno la popolazione civile affronta la crescente emergenza umanitaria derivante dai raid aerei e dai combattimenti in corso.

