Meeting di Rimini 2024, un evento da record tra numeri impressionanti e innovazione

Il Meeting di Rimini 2024 si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma ricco di eventi e numeri impressionanti. Dal 20 al 25 agosto, la Fiera di Rimini ospiterà questa manifestazione su una superficie di 120.000 metri quadrati, trasformata grazie all’impegno di un team di architetti e volontari che hanno lavorato per un anno intero alla progettazione e allestimento degli spazi.

L’evento prevede 140 convegni con 450 relatori, di cui 100 internazionali, e 16 mostre curate da 60 esperti. Saranno 18 gli spettacoli, distribuiti tra le location della Fiera e il Teatro Galli, con la partecipazione di 80 artisti. Il Villaggio Ragazzi, che occupa 3.700 mq, offrirà oltre 200 eventi per i più giovani, mentre la Cittadella dello Sport si estende su 15.000 mq, il doppio rispetto all’anno scorso.

Non mancherà l’attenzione all’ambiente con l’installazione di ecocompattatori per la raccolta della plastica PET. La manifestazione sarà supportata da una tecnologia all’avanguardia con 150 streaming video in 7 lingue e 200 ore di diretta. Sono attesi 3.000 volontari per garantire il successo dell’evento, dimostrando ancora una volta che il Meeting di Rimini è molto più di una semplice somma di numeri, ma un’esperienza unica che unisce persone e idee da tutto il mondo.