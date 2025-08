Meldola, uomo arrestato per maltrattamenti: aveva violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna

Nonostante fosse già sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi all’ex compagna, un 52enne ha ignorato le prescrizioni del giudice, finendo in carcere. È quanto accaduto nei giorni scorsi, quando i carabinieri della Stazione di Meldola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, già indagato per maltrattamenti in famiglia.

L’aggravamento della misura è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura, a seguito di una nuova denuncia sporta il 26 luglio dalla donna, la quale ha riferito ai militari di essere stata nuovamente aggredita dall’ex compagno.

Alla luce della violazione delle precedenti restrizioni – che imponevano all’uomo una distanza minima di 500 metri dalla vittima e il divieto di frequentare i luoghi da lei abitualmente frequentati – il tribunale ha deciso per la misura più severa degli arresti domiciliari. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Meldola e, dopo le procedure di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Forlì.