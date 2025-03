Memorial Savoretti, a Santamonica finisce in parità tra Juvenes Dogana e Misano

Nella seconda amichevole della squadra del Castello di Serravalle torna in rete Ferrulli, mentre Menini sullo scadere del primo tempo sigla il definitivo 1-1. Per i ragazzi di Fabbri due amichevoli prima dell’esordio di campionato sammarinese a Montecchio contro il Fiorentino

DOGANA (Serravalle, RSM) – domenica 18 agosto 2024. Finisce in parità l’amichevole di Santamonica disputata ieri, sabato 17 agosto, tra il Misano, militante in Promozione emiliano-romagnola, e la Juvenes Dogana, formazione del campionato sammarinese, partita valida per la sedicesima edizione del Memorial dedicata allo storico dirigente della formazione di casa Mario Savoretti. Per la formazione del Castello di Serravalle si trattava della seconda uscita stagionale dopo il 4-2 di Montecchio contro l’Athletic Poggio e il primo incontro disputato su due tempi regolamentari di 45 minuti. Mister Achille Fabbri, in attesa degli ultimi innesti del mercato estivo, ha schierato nel primo tempo già una formazione tipo al netto di un Giacomo Valentini partito dalla panchina per un affaticamento muscolare, provando Ferrulli in attacco, reduce da una buona doppietta contro l’Athletic Poggio, sostenuto dalle incursioni di Omgba. Dopo che nel primo tempo era stato il Misano a produrre maggiore possesso palla e incursioni in attacco, è stata però la Juvenes Dogana a ferire per prima al 20’ con Ferrulli che, ben servito da Simeoni in area, ha piazzato la palla a rete alle spalle di Vico. Da lì la partita ha avuto ritmi equilibrati e sostenuti con Menini del Misano che ha trovato la rete del definitivo 1-1 quasi allo scadere della prima frazione al termine di una buona azione di contropiede. Nella ripresa la girandola dei cambi ambo le parti ha modificato molto gli assetti in campo e anche l’intensità di gioco è andata progressivamente calando: molti sono stati infatti i tentativi di sfondare le difese avversarie ma l’unica vera occasione è stata a metà frazione del Misano che a tu per tu con il portiere ha spedito una palla di poco a fianco il palo. La partita è terminata al 90′ senza recupero anche a causa di un intenso acquazzone che si è abbattuto sul terreno di gioco di Santamonica proprio allo scadere del tempo regolamentare.

La Juvenes Dogana è proiettata alla prima di campionato sammarinese in calendario venerdì 30 agosto alle 21.15 a Montecchio contro il Fiorentino. Prima però sono due le amichevoli in programma: martedì 20 agosto a Savignano sul Rubicone i ragazzi di Fabbri sfideranno la Edelweiss Jolly di Forlì, squadra di Promozione, alle ore 20, mentre sabato 24 agosto alle ore 17 si gioca a Viserba contro il Victoria (Prima Categoria).

«I ragazzi hanno dimostrato ottime cose anche in fase difensiva – è il commento dell’allenatore della Juvenes Dogana, Achille Fabbri – e molta voglia di fare in tutti i reparti. È stato un test vero contro un ottimo Misano, che quest’anno si attesta tra le favorite per il titolo nel proprio girone di Promozione. Il campionato ormai è vicino ma le due prossime amichevoli ci danno la possibilità di poter arrivare al meglio delle nostre forze all’esordio ufficiale contro il Fiorentino. Sappiamo che manca ancora qualcosina in “rosa” ma la società sta lavorando per riuscirci».

Il tabellino della partita

Misano – Juvenes Dogana 1-1

Misano: Vico, Casali, Del Bianco, Alberighi, Manfroni, Damo, Laro, Menini, Gravina, Traini, Marcaccini. A disposizione Bartolini, Rea, Gudenzoni, Bonetti, Del Bue, Franco, Belloni, Mason, Baldini. All. Zagnoli

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli, Lisi, Yobouet, Simeoni, Traglia, Pasolini, Tani, Ferrulli, Omgba. A disposizione Battistini, Ronci, Arradi, Baldazzi, Gatti, Merli, Pedini, Rodriguez, Tumidei, Valentini. All. Fabbri

Reti: 20′ Ferrulli (JD), 44′ Menini (Misano)