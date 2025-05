Mentre San Marino si interroga sul “Killer dei Cani”, l’Italia primeggia come patria dei petparent: il 96% considera il proprio animale parte della famiglia

In occasione della Giornata Mondiale della Famiglia del 15 maggio, arriva un dato che racconta un cambiamento culturale profondo: il 96% degli italiani considera il proprio animale domestico un membro effettivo della famiglia. È il risultato emerso dal I Rapporto sulle abitudini delle famiglie italiane con animali da compagnia, promosso da Santévet, compagnia assicurativa specializzata nella salute di cani e gatti.

Ma non è solo una questione affettiva: in una società sempre più segnata dalla solitudine, nove italiani su dieci trovano nel proprio pet un antidoto quotidiano all’isolamento emotivo. Il dato sale al 92% tra le donne, e tocca l’83% tra gli uomini. Tra gli over 71 la percentuale resta alta (82%), mentre sorprende il picco nella Generazione Z (16-25 anni), dove il 96% afferma di non sentirsi solo grazie al proprio animale.

Una nuova figura familiare: il “petparent”

A testimoniarne l’evoluzione, è anche il linguaggio: emerge con forza il concetto di petparent, ovvero chi si prende cura del proprio animale con la stessa attenzione riservata a un figlio o a un partner. Il 42% degli italiani definisce il proprio pet “un figlio o una figlia”, mentre il 40% lo considera il “migliore amico”. Anche in questo caso, le donne mostrano un legame più profondo: l’83% dichiara un forte attaccamento ai cani, l’82% ai gatti. Tra gli uomini, il dato si attesta rispettivamente al 78% e al 73%.

Cambia la casa, cambiano le priorità

Il rapporto descrive un cambiamento radicale nel concetto di famiglia e negli stili di vita. Otto persone su dieci affermano di avere una comunicazione unica con il proprio animale, fatta di suoni, intonazioni, fischi e parole inventate. Non solo: il 48% mette le spese alimentari del proprio pet al primo posto, persino rispetto a quelle personali, e il 23% antepone le spese di toelettatura.

Salute prima di tutto: cresce la domanda di assicurazioni veterinarie

Con questo mutamento di paradigma è cresciuto anche l’interesse verso soluzioni assicurative capaci di tutelare la salute degli animali da compagnia, con offerte su misura per ogni esigenza. È in questa direzione che si muove Santévet, che consente di ottenere il rimborso fino al 90% delle spese veterinarie per malattia, incidenti e interventi chirurgici, incluse prestazioni di prevenzione.

Chi è Santévet

Fondata nel 2003, Santévet è oggi la compagnia leader in Francia nel settore delle assicurazioni sanitarie per animali domestici. Presente in cinque Paesi europei (Francia, Belgio, Spagna, Germania e Italia), dal 2023 ha iniziato a operare anche nel nostro Paese, con l’obiettivo di rendere le cure veterinarie accessibili al maggior numero possibile di famiglie.