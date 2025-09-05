Che mercato!!! Oro da record, Indici USA ai massimi storici. Il punto della settimana – di Joseph Gasperoni (JTrader)

Stati Uniti. Settimana da manuale per l’azionario USA: S&P 500 su nuovi massimi storici in area 6.520, trainato dall’aspettativa di un taglio dei tassi alla riunione di metà settembre. Anche il Nasdaq avanza, sostenuto dai mega-cap tech. Quali titoli hanno performato e cosa fare?

Perché Apple è volata il 3 settembre. Il mercato ha premiato Apple (AAPL) insieme ad Alphabet dopo che, nel caso antitrust su Google, le “rimedialità” prospettate sono apparse meno severe del previsto: Google potrà continuare a pagare Apple per restare motore di ricerca di default su iPhone e altri device. Questo ha acceso gli acquisti sui due titoli e dato spinta agli indici. Tecnicamente, AAPL ha reagito bene dai 225 $ con estensione verso 240 $ nelle sedute successive.

Altri big USA.

-Amazon (AMZN): rimbalzo dai 227 $ verso 236 $; in settimana ha beneficiato anche del newsflow su Project Kuiper (primo cliente “airline” per l’internet satellitare).

-Meta (META): difesa del supporto area 720 $ e ritorno verso 750 $ in scia al risk-on su tech.

-Netflix (NFLX): segnale buy ieri in area 1.230 $, target 1.350 $ su break e tenuta delle medie.

Titolo da sottolineare: Micron (MU). Breakout e buy-signal scattato intorno a 121 $, con primo target 132 $: la domanda di HBM (High Bandwidth Memory) legata all’AI resta il principale catalizzatore, con guidance e outlook migliorati nelle ultime settimane.

Indice USA in evidenza. SPX aggiorna i massimi; SPY tratta intorno a 650 $ in scia. Momentum sostenuto ma occhio alla stagionalità di settembre (storicamente più volatile).

Europa & Italia. Europa in scia a Wall Street; Piazza Affari (FTSE MIB) oscilla intorno a 42.000 punti, con i finanziari e i difensivi a fare da contrappeso. Restano validi i temi energia/industria difesa e i campioni di qualità.

Forex – EUR/USD. L’euro/dollaro è accumulazione sotto 1,1700–1,1750: break sopra 1,1750 aprirebbe spazio verso 1,20; invalidazione sotto 1,1600.

Oro. Il gold ha rotto i massimi storici: il movimento che segnalavamo la scorsa settimana si è concretizzato, con prezzi oltre 3.550–3.580 $/oz e future anche sopra 3.600 $ nelle fasi di spinta. Driver: attese di taglio Fed, acquisti delle banche centrali e domanda “safe haven”.

