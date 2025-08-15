Mercati USA: nuova spinta in attesa dell’incontro Trump–Putin … di Joseph Gasperoni (jtrader)

Settimana brillante per i mercati azionari, con record storici e un sentiment positivo alimentato dalle trimestrali e dall’attesa dell’incontro Trump–Putin. Le materie prime oscillano tra rialzi e correzioni, mentre le criptovalute restano in trend positivo.

