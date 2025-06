Mercatino Conca, Cinema sotto le stelle: sabato 28 giugno magia, risate e popcorn gratis per i più piccoli

Sabato 28 giugno i giardinetti del CampoFiera si trasformeranno in un cinema a cielo aperto per una nuova, attesissima edizione del “Cinema sotto le stelle”, un evento pensato per grandi e piccini all’insegna della magia e del divertimento.

Protagonista della serata sarà “Sing 2”, film d’animazione amato da bambini e famiglie, ricco di musica, emozioni e colpi di scena. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Mercatino Conca, promette una serata indimenticabile tra natura, stelle e la magia del grande schermo.

Ma non ci sarà solo il film: dalle ore 20 alle 21 lo spettacolo comico di Fata Gina intratterrà il pubblico con risate e incanto. A seguire, una Truccabimbi sarà a disposizione per trasformare i più piccoli in personaggi fantastici, mentre uno stand gastronomico garantirà il ristoro di tutti i presenti.

Per concludere, un tocco speciale: popcorn gratis per tutti i bambini.

Una serata pensata per vivere la bellezza della comunità, della condivisione e dello stare insieme all’aria aperta. L’invito è aperto a tutti: famiglie, bambini, amici.

L’ingresso è libero. Non resta che portare una coperta, un sorriso e lasciarsi conquistare dal Cinema sotto le stelle.