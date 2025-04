Mercato Saraceno, inaugurazione della rete sentieristica: domenica alla scoperta dell’anello della Madonna della Neve

Una giornata da vivere a passo lento, nel cuore della natura che disegna le colline di Mercato Saraceno. Verrà inaugurata infatti la nuova rete sentieristica del comune, con un’escursione guidata lungo uno degli itinerari progettati e installati da Monti Editore , accompagnati da Caveja Trek e dal CAI Cesena.

Un cammino che è racconto del paesaggio: partendo dal parcheggio del Cimitero di Monte Castello, si attraverseranno strade bianche e scorci panoramici fino a raggiungere la località Madonna della neve dove ci attenderanno i saluti istituzionali della Sindaca Monica Rossi e un momento conviviale offerto dalla Pro Loco Monte Castello.



Queste le parole della Sindaca, a nome della Giunta comunale:

“Siamo orgogliosi di aver promosso l’importante progetto che ha portato a vedere una rete sentieristica che si amplia, con ben 71 chilometri che si aggiungono a quelli esistenti per un totale di 96 chilometri, che si intrecciano con il cammino di San Vicinio e altri sentieri già esistenti della Valle del Borello dell’Alto Rubicone. Solo ragionando nell’ottica di creare una rete diffusa e collegata tra comuni infatti si potrà avviare uno sviluppo del territorio. Eccellente la progettazione della rete sentieristica, ideata pensando ad una decina di percorsi ad anello, dalle diverse lunghezze e difficoltà ed ognuno con una sua peculiarità; sono percorsi che potranno far scoprire le bellezze storiche, geologiche e storico-paesaggistiche; pensare alla Pieve di Monte Sorbo, alla stretta gola di Rio Sassignolo, i crinali argillosi, agli scorci agricoli con i filari di vite. Inoltre questi percorsi realizzati si vanno ad integrare nel territorio del Comune, riconosciuta Città del Vino, con le cantine presenti al fine di creare un sistema di microeconomia e puntare su uno sviluppo dell’entroterra sostenibile come l’escursionismo legato all’enogastronomia”.

Lungo i percorsi è stata installata l’apposita segnaletica verticale ed orizzontale che indica le mete da raggiungere con l’opportuna tempistica e, grazie all’approvazione della sezione CAI di Cesena, è stata adottata la colorazione bianco e rossa tipica della segnaletica da escursionismo per permettere una corretta fruizione e riconosciuta a livello nazionale. Le tracce dei sentieri di Mercato Saraceno saranno a breve disponibili anche sulla APP Valle Savio Outdoor, la app di riferimento per i percorsi escursionistici a piedi e in bici nei Comuni della Valle del Savio, in corso di aggiornamento.



Sono inoltre in fase di calendarizzazione una serie di escursioni con la Guida Ambientale Escursionistica Marco Ceccaroni di Caveja Trek al fine di scoprire l’intera rete sentieristica, dalle escursioni prettamente naturalistiche a quelle enogastronomiche nelle cantine del territorio.

Il programma di domenica 6 aprile prevede ritrovo e partenza dal parcheggio del Cimitero di Monte Castello alle ore 9, con arrivo a Madonna della Neve intorno alle 11 per la cerimonia di inaugurazione, cui seguirà un piacevole aperitivo offerto da Por Loco Monte Castello. Il rientro verso le auto è previsto per le ore 13. si prevede una percorrenza di 8 km, per circa 2 ore e 45 minuti (escluse le soste), con un dislivello di +310 metri e una difficoltà facile/media, adatta anche a camminatori poco esperti.

Obbligatori: scarpe da escursionismo (anche basse), zaino con almeno 1,5 l d’acqua, farmaci personali in caso di allergie o esigenze specifiche.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi.

