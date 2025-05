Mercato Saraceno. Lavori SP53 “Mercato Linaro” in località Ciola

Proroga del divieto di transito a tutti i veicoli

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della SP 53 “Mercato Linaro” in località Ciola al km 8+100 nel Comune di Mercato Saraceno iniziati lunedì 14 ottobre.

È in corso la realizzazione dei micropali in cemento armato di sostegno del corpo stradale franato. A causa del maltempo delle scorse settimane e delle abbondanti precipitazioni le lavorazioni, complesse per la configurazione del terreno e la ridotta sezione stradale, necessitano di ulteriore tempo per la realizzazione.

Pertanto, in accordo con il Comune di Mercato Saraceno, viene prorogata la chiusura al transito per ulteriori 3 settimane; le deviazioni sono indicate sul posto, fermo restando il divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate già in essere.

Terminata la parte più complessa delle lavorazioni che comporta la chiusura totale del tratto stradale al traffico veicolare, le lavorazioni ulteriori di completamento del pacchetto stradale, avendo a disposizione il recupero dell’intera piattaforma stradale, verranno gestite a senso unico alternato.

Terminato l’intervento sul dissesto di Ciola i lavori proseguiranno al Km 11+300 in posizione intermedia fra Ciola e Linaro, e a seguire al km 14+500 in località Linaro.

Cesena 30/10/2024