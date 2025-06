Mercato Saraceno premiato dalla Regione: vinto il bando per la rigenerazione urbana

Grande soddisfazione per il Comune di Mercato Saraceno, che si è aggiudicato un importante finanziamento regionale nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2024, classificandosi sesto su 49 progetti ammessi, a fronte di oltre 160 candidature pervenute.

«È un risultato che ci riempie d’orgoglio – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana, Raffaele Giovannini –. Nonostante le continue emergenze e priorità, come la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, non abbiamo mai smesso di lavorare per migliorare il nostro Comune attraverso politiche concrete di rigenerazione urbana».

In tutta l’Emilia-Romagna sono stati finanziati 28 progetti, per un totale di 26,3 milioni di euro, selezionati tra numerose proposte provenienti da tutto il territorio regionale.

Alla pubblicazione del bando, nell’autunno 2024, l’amministrazione comunale ha risposto con tempestività, individuando – in base ai criteri previsti – un intervento mirato. L’area selezionata, scelta tramite avviso pubblico, si inserisce nel contesto del masterplan urbanistico che coinvolge il centro del capoluogo e la frazione di San Damiano.

Poiché il finanziamento non consentiva di realizzare l’intero masterplan, il progetto si è concentrato sulla riqualificazione dell’area adiacente al Campo dei Tigli. Questo spazio sarà trasformato in un’area verde fruibile dalle famiglie, con l’integrazione di ulteriori funzioni. È prevista l’acquisizione dell’immobile esistente, la cui destinazione sarà definita attraverso un percorso partecipativo con la cittadinanza, orientato a finalità culturali, ricreative o turistiche.

«Il progetto, dal valore complessivo di 1.500.000 euro, sarà sostenibile dal punto di vista ambientale – sottolinea l’assessore Giovannini – e fortemente orientato all’efficienza energetica». Il contributo regionale ammonta a 850.000 euro, il massimo ottenibile per le dimensioni del nostro Comune, mentre i restanti 650.000 euro saranno coperti da fondi esterni destinati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico.

Il sindaco Monica Rossi conferma l’impegno dell’amministrazione: «Stiamo portando avanti il nostro programma elettorale con coerenza e senso di responsabilità, senza trascurare le urgenze e i progetti già in corso, ma puntando con decisione su una visione di riqualificazione e rilancio per Mercato Saraceno».

In conclusione, l’assessore Giovannini rivolge un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico e allo Studio Laprimastanza «per l’eccellente lavoro svolto e per il risultato raggiunto, frutto di un vero lavoro di squadra».

Ufficio Cultura – Comune di Mercato Saraceno