Mercato Saraceno si accende con “Palcoscenici d’Estate 2025”: un’estate tra cultura, musica e tradizione

Il centro storico e l’intero territorio comunale di Mercato Saraceno si preparano a vivere una stagione estiva ricca di eventi culturali e spettacoli grazie alla rassegna “Palcoscenici d’Estate 2025”. Da fine maggio all’8 settembre, oltre 20 appuntamenti animeranno piazze, borghi e frazioni, promossi dal Comune in collaborazione con le Pro Loco locali e numerose associazioni culturali.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà proprio il centro storico, che torna protagonista con una serie di iniziative pensate per rilanciare la socialità e la vitalità del paese. Tra gli eventi più attesi, la terza edizione del festival giovanile “RiEVOLUTION FEST – Coscienza è Libertà” (27-28 giugno), un’occasione per riflettere attraverso arte, musica e dibattiti su temi di attualità e impegno sociale. Il cinema si fa gustoso con “Cinema di Vino” (1, 15 luglio e 5 agosto), un format che unisce proiezioni all’aperto, degustazioni di vini locali e specialità gastronomiche.

Grande attesa per la “Notte Saracena” (25-26 luglio), il festival di circo contemporaneo che trasformerà il centro in un susseguirsi di spettacoli, musica e sapori, richiamando ogni anno migliaia di visitatori. Per le famiglie, invece, il 6 luglio si terrà “Storie appese a un filo”, spettacolo di marionette della rassegna regionale “Burattini e figure”, con il teatro del Drago protagonista.

La musica avrà un ruolo di rilievo, con il concerto di Michele Fenati il 21 giugno in Piazza Mazzini, un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti sotto le stelle, e il duo “Adele e Ciuma” che il 3 luglio animerà i giardini della scalinata del centro storico, grazie anche al coinvolgimento degli esercenti locali.

La chiusura della rassegna è prevista con due eventi simbolici: la 5ª edizione della Sagra del Cappelletto (7 settembre) e la tradizionale Festa di Santa Maria Nuova (8 settembre), patrona del paese.

Oltre al centro, ogni borgo e frazione si mette in gioco con eventi che valorizzano le peculiarità di ogni luogo, come “I Templari a Tornano” (9 luglio), la “Festa sotto la Rupe” a Linaro, la “Festa di Mezza Estate” a Bora Bassa, e il festival musicale “Borgo Sonoro” a San Romano. La collaborazione con le associazioni e le Pro Loco di Mercato Saraceno, Monte Castello, Linaro, San Romano, Borello e Valle Savio ha permesso di costruire un calendario ricco e partecipato, che coinvolge anche commercianti, cantine vinicole e numerosi volontari.

“Restituire vivacità al nostro centro storico è uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione – commenta l’Assessore alla Cultura –. Portare musica, arte e socialità nelle vie e nelle piazze significa prendersi cura della nostra identità, sostenere il commercio locale, creare senso di appartenenza. E farlo insieme alle associazioni rende tutto ancora più significativo.”

“Palcoscenici d’Estate 2025” si conferma così un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di valorizzare competenze locali e offrire alla comunità occasioni di cultura, svago e socialità.