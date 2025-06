Mercato Saraceno, una serata sotto le stelle con le canzoni di Dalla e Battisti: Michele Fenati in concerto il 21 giugno

La musica d’autore torna protagonista a Mercato Saraceno: sabato 21 giugno, alle ore 21, Piazza Mazzini si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere il concerto gratuito di Michele Fenati, con il suo sentito omaggio a due giganti della canzone italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

“Lucio” Dalla a Battisti è il titolo dell’evento che porterà sul palco brani indimenticabili e racconti inediti, ripercorrendo la straordinaria parabola artistica di due icone nate nello stesso anno – il 1943 – e accomunate da una sensibilità capace di attraversare generazioni.

La voce di Michele Fenati, accompagnata da chitarra semiacustica, violino e violoncello, interpreterà canzoni simbolo come Emozioni, Piazza Grande, Il mio canto libero, L’anno che verrà, Anna e Marco, 29 settembre, Caruso, La canzone del sole e molte altre, offrendo agli spettatori un viaggio emotivo tra melodie e parole intramontabili.

Non solo musica, ma anche storie: ogni brano sarà introdotto da brevi aneddoti e curiosità sui due Lucio, rivelando il lato più umano e intimo degli artisti.

A chiudere la serata, un momento speciale: il pubblico sarà invitato a unirsi ai musicisti in un canto collettivo, per vivere insieme la potenza della musica come linguaggio universale e condiviso.

L’evento, promosso dal Comune di Mercato Saraceno con il contributo della Camera di Commercio della Romagna, conferma la vocazione culturale del territorio e l’attenzione verso esperienze che uniscono emozione, memoria e partecipazione.

Ingresso libero, consigliato arrivare in anticipo per assicurarsi un posto. Una serata da non perdere per chi ama la musica italiana e desidera rivivere, dal vivo, il cuore pulsante delle sue più belle canzoni.