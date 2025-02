Messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte Barbotto sulla SP12 a Mercato Saraceno 

Avviata la procedura di gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura di gara per individuare la ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte sulla SP12 “Barbotto” al Km 0+032 a Mercato Saraceno.

L’avviso esplorativo per selezionare gli operatori economici da invitare alla conseguente procedura di gara scade mercoledì 5 marzo, poi seguiranno le successive fasi per individuare la ditta che gestirà i lavori.

Il progetto prevede i lavori di rinforzo locale dei muri mediante incatenamenti metallici e tiranti geotecnici, la demolizione e ricostruzione delle porzioni di parapetti laterizi con inserimento di un tratto di barriere parapedonali metalliche, il ripristino corticale delle superfici murarie degradate, il rifacimento dei parapetti metallici esistenti, l’incatenamento dei muri di timpano e la posa di massi ciclopici.

L’investimento complessivo di 612.229,56 euro è finanziato con un contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) attraverso il così detto “decreto ponti” per la messa in sicurezza dei ponti su tutto il territorio nazionale e la durata dei lavori è prevista in 210 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

“Oltre alla ricostruzione post alluvione e alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade – dichiara Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale delegata alla viabilità – un altro filone importante di intervento è il programma di messa in sicurezza dei ponti che incidono sulle strade provinciali, all’interno del quale rientra il progetto di messa in sicurezza del ponte sulla SP12 Barbotto nel comune di Mercato Saraceno. È un intervento importante – aggiunge Bartolini – per la strategicità della strada che collega il comune di Mercato Saraceno e la strada provinciale 11 nel comune di Sogliano al Rubicone.”

Cesena, 20/02/2025