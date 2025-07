Meteo, caldo in aumento, mercoledì il picco fino a 38 gradi al Sud: tornano i bollini gialli e arancioni. Ecco dove

Da oggi, lunedì 14 luglio, l’alta pressione è tornata sull’Italia, portando tempo più stabile e temperature in aumento per tutta la settimana. Tuttavia, lungo il confine nord dell’anticiclone continueranno a passare correnti umide dall’Atlantico, che potranno causare qualche temporale sulle Alpi.

Mercoledì sarà la giornata più calda, quando sul Tavoliere delle Puglie, Materano, Cosentino e zone interne della Sicilia ionica si raggiungeranno picchi di circa 38°C. Farà caldo anche altrove, con punte di 35°C sulle zone interne del Lazio, in Umbria, Emilia e al Nordovest. Un lieve calo termico è atteso solo sul Triveneto, a causa dell’ingresso di un impulso moderatamente instabile dall’Europa centrale. Vediamo le previsioni di 3Bmeteo nel dettaglio.

Le previsioni di martedì 15 luglio

Al Nord in prevalenza soleggiato, ma dal pomeriggio variabilità sulle zone alpine e appenniniche con alcuni rovesci su Alto Adige e Cadore, in intensificazione in serata. Al Centro soleggiato, salvo qualche fenomeno diurno sulla dorsale toscana. Al Sud e in Sardegna in gran parte soleggiato, salvo alcuni addensamenti sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni di mercoledì 16 luglio

Qualche rovescio o locale temporale sin dalle prime ore della giornata sulle Alpi orientali, in sconfinamento nel pomeriggio a pianura veneta e friulana. Alcuni brevi fenomeni in formazione diurna anche sulla dorsale tosco-emiliana. Generalmente soleggiato o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature in ulteriore aumento, punte di 37/38°C su Tavoliere delle Puglie e Sicilia interna.

Le previsioni di giovedì 17 luglio

Contenuto cedimento dell’anticiclone giovedì 17 luglio per il passaggio di un fronte diretto verso i Balcani che provocherà un’intensificazione dell’instabilità dal Nordest verso le regioni adriatiche, ad esclusione di quelle più meridionali.

Le previsioni del week end 18-20 luglio

Atteso inoltre un certo ridimensionamento delle temperature su tutta Italia, ma già da venerdì l’anticiclone dovrebbe tornare a rinforzare, favorendo condizioni più stabili, anche se forse non durature. Tra sabato e domenica, infatti, un nuovo indebolimento dell’anticiclone potrebbe favorire il passaggio di rovesci e temporali sull’Europa centrale, con possibile coinvolgimento del Nord Italia. Si tratta però di una tendenza che necessita di conferme, vista la distanza temporale.

Tornano le allerte gialle e arancioni

Se oggi, lunedì 14 luglio, l’intera Penisola risulta ancora contrassegnata dal bollino verde del rischio 0, con solo Perugia in giallo sulle 27 città monitorate, martedì il capoluogo umbro sarà arancione i bollini gialli saliranno a 11: Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo.

Le temperature cresceranno ulteriormente nella giornata di mercoledì, con Perugia e Pescara in arancione e 14 città bollino giallo: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Leggo.it