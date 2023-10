Meteo. “Fiammata africana” in Emilia Romagna: dai 18.3°C di ieri ai 30.3°C di oggi

Dai 18.3°C di ieri ai 30.3°C di oggi, il cambio d’aria si è veramente fatto sentire e non solo a Cattolica. La fiammata africana, prima di scirocco poi di libeccio, che ci ha investito in queste ore, ha contribuito nel cancellare in un sol colpo quel poco di normalità che l’afflusso di aria fresca ci aveva concesso. La quinta perturbazione del mese (#stormaline) ha “dipinto” degli scenari meteorologici letteralmente contrastanti sulla nostra Regione. L’Emila, soprattutto quella occidentale, è stata interessata da un tipo di clima più autunnale con valori che si sono mantenuti attorno a 19-20 gradi, mentre la Romagna, sotto l’influenza dei venti di garbino, ha raggiunto temperature massime impensabili per il periodo: tipiche dei mesi estivi.

Meteoroby