Meteo Rimini: correnti fresche e sole primaverile in arrivo

Un flusso di correnti fresche provenienti dal nord continua a interessare la zona di Rimini, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’anticiclone, attualmente posizionato sull’Europa centro-occidentale, contribuisce a garantire un tempo prevalentemente soleggiato. Secondo le previsioni dell’esperto meteo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, nella notte tra mercoledì e giovedì è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità, accompagnato dalla possibilità di brevi piovaschi lungo la fascia appenninica.

Già dal mattino di giovedì, questa nuvolosità dovrebbe spostarsi verso sud, consentendo il ritorno di ampie schiarite. A partire da venerdì, l’espansione dell’anticiclone dagli stati occidentali del continente porterà a un aumento delle temperature. Per il weekend, le previsioni annunciano condizioni di bel tempo, con un clima primaverile che potrebbe far registrare punte di 20-21°C nelle ore pomeridiane. Tuttavia, è atteso un incremento della nuvolosità nella serata di domenica, in previsione di un’avvicinamento di una perturbazione dall’Atlantico.