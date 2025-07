Meteo, torna l’estate “di una volta”: sole, niente afa o grandine e notti fresche. Quanto durerà, le previsioni

Dopo settimane segnate da eventi meteo estremi in Italia, tra afa opprimente e nubifragi violenti, il Paese si prepara a vivere una fase più stabile e gradevole. L’anticiclone torna infatti a dominare la scena meteorologica tra mercoledì 9 e venerdì 11 luglio 2025, garantendo bel tempo e temperature più vivibili, anche se non mancheranno residui fenomeni localizzati in alcune zone.

Meteo: bel tempo senza afa, torna l’estate “di una volta”

La notizia più attesa dagli italiani è il ritorno del sole senza caldo africano. Una tregua che riporta alla mente le estati degli anni ’80 e ’90, con giornate soleggiate ma senza l’afa umida degli ultimi tempi. Dopo le ondate di calore record e i temporali tropicali, arriva una parentesi di benessere meteo, con temperature massime intorno ai 30°C e minime notturne in calo, spesso al di sotto dei 20°C, soprattutto al Centro-Nord.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ci attende un periodo «molto rilassante, senza l’afa, senza la grandine e con temperature massime gradevoli. Torneremo a vivere l’estate di una volta, quella con giornate soleggiate ma senza i 37-38°C all’ombra e senza l’umidità opprimente».

In Pianura Padana le temperature minime potranno persino scendere fino a 10°C nelle ore notturne. Le ore centrali della giornata — tra le 11 e le 18 — saranno calde ma sopportabili, senza il rischio del bollino rosso per le ondate di calore almeno fino al 20 luglio, se non oltre.

Previsioni meteo Sud Italia

Il cambiamento climatico si farà sentire anche al Sud. Dopo i picchi di 40-41°C registrati in Sicilia, le prossime ore vedranno un significativo calo delle temperature, con un ritorno a valori più normali per il periodo. Anche all’estremo Sud, il clima tornerà più vivibile. Tuttavia, sulla fascia adriatica persisteranno lievi condizioni di instabilità residua, con possibili isolati acquazzoni.

Giovedì sarà la giornata più gradevole della settimana, con le città più calde — Catania e Firenze — che toccheranno i 32°C: un valore che solo pochi giorni fa si registrava addirittura a mezzanotte, in pieno caldo africano.

Previsioni meteo giorno per giorno: 9, 10 e 11 luglio 2025

Mercoledì 9 luglio:

Al Nord, cielo sereno e temperature gradevoli. Al Centro, prevalenza di sole con residui rovesci mattutini lungo l’Adriatico. Al Sud, soleggiato con caldo più sopportabile.

Giovedì 10 luglio:

Il Nord Italia vivrà una giornata stabile e soleggiata. Al Centro, caldo piacevole e assenza di fenomeni rilevanti. Al Sud, cielo poco nuvoloso e clima decisamente più fresco.

Venerdì 11 luglio:

Giornata ancora soleggiata al Nord, ma con possibile rischio di temporali pomeridiani sul Triveneto. Al Centro condizioni stabili, al Sud ancora bel tempo con caldo moderato.

Weekend 12-13 luglio: rischio temporali al Centro-Nord

Il fine settimana potrebbe segnare la fine della tregua estiva per alcune regioni. I modelli meteo segnalano infatti temporali in arrivo, soprattutto nella giornata di domenica 13 luglio, con fenomeni intensi localizzati sul Centro-Nord. La dinamica è ancora in evoluzione, ma un ciclone potrebbe lambire l’Italia proveniente da Balcani, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Germania. In queste zone si prevedono forti piogge e persino alluvioni lampo.

Nel frattempo, il Centro-Sud Italia continuerà a beneficiare di un’estate più mite e vivibile, come non si vedeva da tempo. L’anticiclone resta presente, ma le temperature rimarranno in media. Domenica sarà la giornata con maggiore instabilità attesa al Nord e parte del Centro, mentre al Sud si consoliderà un clima asciutto e sereno.

