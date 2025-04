MeteoRoby. In arrivo nel pomeriggio piogge intense

L’anticiclone è indebolimento per l’arrivo di una sequenza di fronti atlantici che porterà varie fasi di maltempo sulla nostra Penisola a iniziare dalle regioni settentrionali. Nello specifico, la perturbazione n. 7 del mese è già a ridosso delle aree di Nord-Ovest della nostra regione dove darà vita a molte piogge anche a carattere di rovescio e temporale. Si parte dalla giornata di mercoledì 16 quando avremo già cieli molto nuvolosi o coperti con queste piogge perlopiù deboli e intermittenti che nell’arco della giornata si estenderanno all’intero territorio regionale.

A breve distanza verremmo raggiunti dalla perturbazione n.8 anch’essa con gli stessi effetti ma che coinvolgeranno in maniera più diffusa il Centro-Nord. Precipitazioni che giovedì 17, almeno nella sua prima parte, impegneranno gran parte dell’Emilia-Romagna: più intense lungo i rilievi emiliani.

Infine, la perturbazione numero 9 di ottobre che nella serata di giovedì ci raggiungerà, secondo i dati attuali la più intensa ed estesa tra quelle in arrivo, darà luogo venerdì alla formazione di un vortice di bassa pressione che rafforzandosi verso il Tirreno determinerà delle possibili criticità legate anche ai forti venti previsti al suo passaggio. I primi fenomeni vengono previsti tra notte e primo mattino di venerdì 18 in Emilia-Romagna con piogge diffuse e persistenti.

Nemmeno il tempo di una pausa che nel weekend del 19 e 20 ottobre è atteso in nuovo peggioramento legato all’approfondimento del vortice depressionario che apporterà condizioni di tempo perturbato soprattutto sabato con precipitazioni in graduale attenuazione domenica. Per un miglioramento delle condizioni meteo maggiormente apprezzabile dovremmo con ogni probabilità attendere l’inizio della prossima settimana. Le temperature inizialmente di poco superiori alla norma, tenderanno a scendere sabato per poi risalire nella giornata di lunedì. I venti soffieranno moderati tra est e sud-est su pianure e coste, deboli meridionali lungo i rilievi e il mare risulterà mosso.

Roberto NANNI (Meteo Roby) – Tecnico Meteorologo Certificato WMO e divulgatore scientifico AMPRO