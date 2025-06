Microplastiche, vandalismi e senso civico: San Marino celebra l’Ambiente educando i più piccoli al rispetto del territorio

Il seguente comunicato congiunto è stato emanato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025:

Il 5 giugno di ogni anno il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva e stimolare l’azione globale per la tutela dell’ambiente. Quest’anno il tema centrale è l’inquinamento da plastica, una minaccia che attraversa ogni angolo del pianeta e che si insinua persino nei nostri corpi sotto forma di microplastiche. La campagna 2025 invita tutti a riflettere e agire per contrastare questa emergenza attraverso scelte sostenibili e responsabili.

Anche San Marino unisce le forze in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente per promuovere un evento che coinvolge scuola istituzioni e cittadinanza, in un’azione concreta di sensibilizzazione ambientale.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per il Lavoro, insieme, per celebrare una grande iniziativa ecologica e educativa a Fiorentino.

Nella mattinata di giovedì 5 giugno, presso il Parco “La Grande Quercia” adiacente alla Scuola Elementare di Fiorentino le Segreterie di Stato hanno promosso una giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati con il coinvolgimento diretto di studenti insegnanti e cittadini, in un’attività di pulizia e differenziazione dei materiali che rappresenta un gesto simbolico e concreto di rispetto per l’ambiente e per il bene comune.

La scelta di questo sito non è casuale, il Parco “La Grande Quercia” è stato recentemente oggetto di atti vandalici, e l’iniziativa assume così un ulteriore valore civico e sociale, riaffermando il rispetto per le persone, per l’ambiente e per i beni pubblici, condannando con fermezza ogni forma di violenza.

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci evidenzia:

“E’ importante promuovere il rispetto per ciò che ci circonda, trasformando un episodio di inciviltà accaduto qualche giorno fa proprio in questo luogo, in un’occasione di rinascita e di educazione collettiva, grazie alla partecipazione attiva di giovani cittadini che rappresentano il futuro del Paese”.

L’evento si arricchisce con un’attività didattica promossa da UGRAA, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle specie arboree presenti nel parco, rafforzando il legame con il territorio, stimolando la curiosità scientifica e il senso civico dei più giovani.

Per la Segreteria di Stato per il Lavoro presente l’Ing. Andrea Mina che richiama “l’attenzione sulla drammatica diffusione delle microplastiche generate dalla plastica monouso, che entra nella catena alimentare con conseguenze ancora non del tutto comprese. La riduzione dell’uso della plastica passa anche da piccoli gesti quotidiani, come scegliere l’acqua di rete potabile e sicura come avviene in Repubblica, un comportamento virtuoso che contribuisce alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica”.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini sottolinea “il grande valore educativo dell’iniziativa, che rafforza il legame tra scuola territorio e cittadinanza attiva, e riconosco nell’educazione ambientale una componente essenziale del percorso formativo dei nostri studenti, riaffermando l’importanza della legalità, della responsabilità e della tutela dei beni comuni”.

All’iniziativa sono stati presenti anche la Dirigente delle Scuole Elementari Dott.ssa Arianna Scarpellini e il Capitano di Castello di Fiorentino Claudio Mancini, testimoni dell’impegno congiunto delle istituzioni scolastiche e civiche per la promozione di una cultura ambientale condivisa.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 a San Marino diventa così, un’occasione di crescita e responsabilità collettiva, un momento in cui educazione, sostenibilità, legalità e cittadinanza attiva si incontrano per costruire insieme, un futuro più giusto e più verde.