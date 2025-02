Mikrokosmi 2025 – ventisettesima edizione. In collaborazione con il Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura

Terzo appuntamento domenica 23 febbraio alle 11 in Sala Corelli del Teatro Alighieri con la stagione concertistica Mikrokosmi organizzata dall’Associazione Culturale Mikrokosmos. Sul palco saliranno due affermati artisti ravennati, Filippo Mazzoli (flautista) e Denis Zardi (pianista) con un “OMAGGIO A MAURICE RAVEL” nei 150 anni dalla nascita. Entrambi molto attivi sulla scena concertistica internazionale, incidono insieme per l’etichetta DaVinci publishing. Il pubblico ascolterà musiche di Ravel, Nerini, Dutilleux, Delvincourt, Poulenc.

Allievo di G.Melli, G.Cambursano e M.Marasco, Filippo Mazzoli si diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore sia nel percorso tradizionale dei conservatori italiani sia all’Accademia di Imola “Incontri col maestro” che al Conservatorio Superiore del “Liceu” di Barcellona. Si perfeziona con A.Nicolet, A.Adorjan, M.Larrieu, J.Balint e M.Mercelli. Vincitore in diversi concorsi a premi e audizioni, collabora regolarmente come primo flauto con le orchestre dei teatri comunali di Bologna, Firenze, Genova e la Filarmonica di Modena. Dal 2006 al 2017 è primo flauto-solista dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma e dell’Orchestra dell’Opera Italiana. Ha pubblicato presso le edizioni tedesche Impronta e Ries&Erler diversi arrangiamenti per flauto e pianoforte e per quintetto di fiati. Ha effettuato diverse registrazioni discografiche come solista e camerista (Tactus, Dynamic, DaVinci). Insegna flauto e musica da camera in vari conservatori dal 1997. Dal 2020 è professore associato di flauto presso il Conservatorio Superiore “ESMAR” di Valencia in Spagna per i corsi di grado superiore e master. È membro della giuria in diverse audizioni e concorsi a premi nazionali e internazionali. Ha collaborato come articolista su “Falaut”, la principale rivista dei flautisti italiani.

Pianista e compositore, Denis Zardi divide la sua attività artistica fra solismo e musica da camera, suonando per le più importanti società di concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America. Ha studiato col M° Mauro Minguzzi diplomandosi al Conservatorio “Boito” di Parma, si è perfezionato all’Accademia pianistica “Incontri col Maestro” di Imola col M° Franco Scala e presso il Conservatorio Europeo di Rotterdam col M° Aquilles Delle Vigne. Ha vinto oltre 20 primi premi in Concorsi Nazionali e Internazionali distinguendosi per le esecuzioni di Schumann, Liszt e Rachmaninoff. Collabora da anni con il violinista Roberto Noferini, il violoncellista Andrea Noferini e con il flautista Filippo Mazzoli col quale incide per l’etichetta DaVinci publishing. Si è diplomato in composizione analitica al Conservatorio “Martini” di Bologna col M° Paolo Aralla. È cofondatore dell’Ensemble Istantanea di Bologna, che si occupa di musica contemporanea. È docente di pianoforte presso il Conservatorio “Buzzolla” di Adria.

Info 347.4310058