Milano, 70enne si getta nel vuoto ma cade su una 83enne: lui si salva, l’anziana muore sul colpo

Una tranquilla passeggiata serale si è trasformata in un incubo mortale per una donna italiana di 83 anni, colpita accidentalmente da un uomo che si lanciava nel vuoto dal suo appartamento. L’episodio, avvenuto ieri sera nella zona ovest della metropoli lombarda, ha sconvolto il quartiere e ha portato a un’indagine immediata da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri intervenuti, l’uomo di 70 anni ha scelto di porre fine alla propria esistenza gettandosi dal balcone al quarto piano del palazzo in cui risiedeva. Nella traiettoria della caduta, però, ha urtato violentemente la passante che si trovava sul marciapiede sottostante, provocandone il decesso istantaneo. I soccorritori, allertati da testimoni oculari che hanno assistito alla scena, sono accorsi rapidamente con ambulanze e personale medico

. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Niguarda, il 70enne è rimasto cosciente durante il trasferimento e, una volta valutato dai sanitari, è risultato fuori pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto si sono presentati i militari del Nucleo Radiomobile insieme a quelli della stazione dei carabinieri San Cristoforo, che hanno raccolto elementi per delineare l’accaduto. Dalle prime verifiche, emerge con chiarezza che si è trattato di un gesto tentativo di suicidio, senza elementi che facciano supporre dinamiche diverse.