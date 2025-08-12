Milano, 71enne travolta e uccisa da auto rubata. Al suo interno tre bambini e una bambina di etnia rom che poi sono scappati a piedi, tutti neppure 14enni

Ieri, lunedì 11 agosto, una tragedia ha colpito il quartiere Gratosoglio a Milano, dove la pensionata 71enne Cecilia De Astis è stata investita da un’auto rubata guidata da quattro ragazzini, ora fermati dalla Polizia locale.

Le indagini hanno rivelato che i giovani, tre maschi e una femmina, tutti minorenni e non imputabili perché sotto i 14 anni, sono di etnia rom, nati in Italia e residenti in un campo abusivo nella periferia sud della città. La vettura, una Citroen Ds4, era stata sottratta la sera precedente a turisti francesi in zona.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine grazie alle telecamere di sorveglianza, l’auto procedeva a grande velocità quando ha perso il controllo, sbattendo contro la donna che stava camminando verso una fermata del trasporto pubblico. I soccorsi, tempestivi, non hanno potuto salvare Cecilia De Astis, deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

I quattro giovani sono scappati a piedi subito dopo l’incidente, senza prestare alcun aiuto alla vittima. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e furto dell’auto.

La vicenda ha scosso la comunità locale, mentre proseguono le ricerche per chiarire eventuali responsabilità ulteriori e i motivi alla base della fuga. La famiglia della vittima ha lanciato un appello affinché i ragazzi si costituiscano.