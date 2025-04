Milano Marittima, il Papeete Beach celebra 25 anni di musica, sole e festa: grande evento il 1° maggio

Il Papeete Beach di Milano Marittima si prepara a soffiare su 25 candeline, e lo farà con uno degli eventi più attesi della stagione. Mercoledì 1° maggio 2025, a partire dalle 16, il celebre stabilimento balneare ospiterà il 25th Anniversary Reunion Event, una festa che si annuncia esplosiva, pronta a richiamare fan storici e nuovi appassionati.

Nato a fine anni ’90 come punto di incontro tra relax, beach party e spettacolo, il Papeete è diventato nel tempo un vero e proprio simbolo di stile e divertimento sulla Riviera romagnola. Da Pasqua a settembre, la formula — ingresso libero, musica di qualità, show spettacolari e tecnologie audio-video all’avanguardia — ha reso il Papeete un fenomeno inimitabile, spesso tentato da altri ma mai davvero replicato.

Per il grande anniversario, saranno presenti decine di DJ, vocalist, star e celebrità che hanno fatto la storia del locale. Un cast troppo ampio per essere elencato, ma che promette di rendere omaggio a un quarto di secolo di emozioni sulla spiaggia. Come sempre, il vero protagonista sarà anche il pubblico, da 0 a 99 anni, chiamato a sentirsi parte dello spettacolo in una giornata di sole, musica e libertà.

La festa del 1° maggio arriva dopo il successo del weekend di Pasqua e del recente party Vida Loca del 26 aprile, confermando il Papeete come epicentro della movida balneare.

Ma il mondo Papeete non si limita alla spiaggia: la filosofia “Two Brands, One Soul” si estende a Villapapeete, l’esclusiva location open air dedicata ai sabato notte, attiva dalla primavera fino all’autunno, e agli eventi invernali di Papeete Snow e Papeete Club Tour, che portano l’energia del brand in tutta Italia e anche all’estero.

A venticinque anni dalla sua nascita, il Papeete Beach continua a essere un punto di riferimento non solo per il divertimento estivo, ma come vero fenomeno di costume, celebrato dai media e dal pubblico, grazie a un’attenzione costante alla qualità, al servizio e ai dettagli.